 
الثلاثاء 2024-10-01 10:44 ص
 
 

تحويل السير قرب الجامعة الأردنية عقب حريق في احدى البنايات السكنية

رقيب سير تنظم الحركة المرورية
رقيب سير تنظم الحركة المرورية
الثلاثاء، 01-10-2024 07:52 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير عن تحويل السير في شارع رفاعة الانصاري (طلوع نيفين) مقابل الجامعة الأردنية للمركبات القادمة من شارع الملكة رانيا ومن المنطقة الصناعية في صويلح.

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وقالت إدارة السير في إدراج لها على "فيسبوك"، إن تحويل السير جاء بسبب وجود حريق في احدى البنايات السكنية.

 

ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التباطؤ، واتباع إرشادات رقباء السير في الموقع.

 
gnews

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