تحويل السير قرب الجامعة الأردنية عقب حريق في احدى البنايات السكنية

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير عن تحويل السير في شارع رفاعة الانصاري (طلوع نيفين) مقابل الجامعة الأردنية للمركبات القادمة من شارع الملكة رانيا ومن المنطقة الصناعية في صويلح.

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وقالت إدارة السير في إدراج لها على "فيسبوك"، إن تحويل السير جاء بسبب وجود حريق في احدى البنايات السكنية.