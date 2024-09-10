تحويل شخصين للمدعي العام بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية بالبلقاء

كما تم تحويل شخص آخر إلى المدعي العام يحمل بطاقة مندوب محلي غير محدد يعمل لأحد المرشحين، وهناك شكوك بأنها مزورة.
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