تحويل شخصين للمدعي العام بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية بالبلقاء

09:27 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة انتخاب محافظة البلقاء، ملوح الشخاترة، إنه تم تحويل أحد الأشخاص إلى المدعي العام بعد قيامه بتصوير ورقة الاقتراع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





كما تم تحويل شخص آخر إلى المدعي العام يحمل بطاقة مندوب محلي غير محدد يعمل لأحد المرشحين، وهناك شكوك بأنها مزورة.