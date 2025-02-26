 
الأربعاء 2025-02-26 03:40 م
 

تحويل مستحقات العاملين في التوجيهي للبنوك

ا
أرشيفية
الأربعاء، 26-02-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن تحويل مستحقات العاملين في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، إلى البنوك.

اضافة اعلان

 

كما أعلنت الوزارة عن تحويل رواتب الطلبة المبتعثين على حساب بعثات أبناء المعلمين إلى البنوك.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين الحاخام غليك يقود عشرات المستوطنين لاقتحام الأقصى

ا

أخبار محلية كنعان: الاحتلال يحاول فاشلا كسر صمود ورباط المقدسيين في رمضان

جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس السوري

أخبار محلية الملك خلال لقائه الشرع يجدد التأكيد على دعم الأردن للسوريين في إعادة بناء بلدهم

ا

أسواق ومال مؤشر سلبي عن التوظيف في ألمانيا

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة النقل تستقبل وكيل الهيئة العامة للنقل البري السعودي والوفد المرافق

ا

تكنولوجيا رصد أقوى توهج شمسي عام 2025

هنغبي متهم بتلقي رشوة قيمتها 2800 دولار من مقاول أجنبي

فلسطين تحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتهم فساد

سوريا

أخبار محلية 42,675 سوري غادروا الأردن عبر معبر جابر الحدودي منذ سقوط نظام الأسد



 




الأكثر مشاهدة