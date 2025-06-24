الثلاثاء 2025-06-24 06:33 م
 

تحويل مستحقات بعثات أبناء المعلمين إلى البنوك

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 24-06-2025 05:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم تحويل مستحقات المستفيدين من بعثات أبناء المعلمين في الجامعات الرسمية إلى البنوك.

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء إنّ المستفيدين يستطيعون مراجعة البنوك لصرف مستحقاتهم.

 
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