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تحويل 15 سائق عمومي للحاكم الإداري في الرصيفة .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 04-02-2025 08:21 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد رئيس قسم سير الرصيفة الرائد علي الحويطات بضبط 15 سائق عمومي أمس الاثنين بسبب ارتكابهم مخالفة عدم الوصول لنهاية الخط ، ومخالفة عدم التقيد بمسار الخط .اضافة اعلان


وأكد عبر التقرير المروري اليومي لإدارة السير أن السائقين الذين تم ضبطهم سيتم تحويلهم للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لضمان عدم تكرار هذه المخالفات .
 
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