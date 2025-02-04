تحويل 15 سائق عمومي للحاكم الإداري في الرصيفة .. تفاصيل

وأكد عبر التقرير المروري اليومي لإدارة السير أن السائقين الذين تم ضبطهم سيتم تحويلهم للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لضمان عدم تكرار هذه المخالفات .
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يفتح باب التجنيد (رابط)
-
فيديو: لحظة دهس باص "كوستر" لشخص بعمان
-
نقابة الأطباء تحيل مدير مستشفى حكومي للتحقيق
-
بدء تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية التوجيهي اليوم (رابط)
-
الأردن يعزي سوريا
-
الأمن: ضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية ومتهوّرة في الزرقاء
-
3142 دينارا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2023
-
الأردن يتقدم 3 مراتب في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2024