تحويل 15 سائق عمومي للحاكم الإداري في الرصيفة .. تفاصيل

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الوكيل الإخباري- أفاد رئيس قسم سير الرصيفة الرائد علي الحويطات بضبط 15 سائق عمومي أمس الاثنين بسبب ارتكابهم مخالفة عدم الوصول لنهاية الخط ، ومخالفة عدم التقيد بمسار الخط . اضافة اعلان





وأكد عبر التقرير المروري اليومي لإدارة السير أن السائقين الذين تم ضبطهم سيتم تحويلهم للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لضمان عدم تكرار هذه المخالفات .

