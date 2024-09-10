تحويل 34 مخالفة للادعاء العام منها 25 تصوير أوراق اقتراع

الوكيل الإخباري- كشف الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة عن إحالة 34 حالة للادعاء العام منها 25 حالة تصوير لأوراق الاقتراع.

اضافة اعلان

وقال الرواشدة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن 3 من المخالفات كانت لتعدي ناخبين على لجان الانتخاب و3 حالات انتحال شخصية و3 حالات رفض ناخبين تحبير أصبع السبابة وحالتي إطلاق نار حيث جؤى تحريك دوريات أمنية.

وأضاف أن الهيئة تتعامل مع جملة من المخالفات والملاحظات التي ترد إليها مباشرة من الميدان.

وأشار الرواشدة إلى أن نسبة التصويت بلغت حتى الساعة الواحدة ظهرا نحو 12.65% في حين سيتم إغلاق صناظيق الاقتراع في الساعة السابعة مساءً.