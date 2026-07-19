تخريج الدفعة الثانية من دورة المظليين الخاصة بتلاميذ جامعة مؤتة فوج 35

وهدفت الدورة إلى صقل المهارات البدنية والمهنية لدى التلاميذ، وتعزيز جاهزيتهم الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتأهيلهم وفق مستويات التدريب العسكري المعتمدة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
واشتملت الدورة على تدريبات مكثفة في القفز المظلي، واللياقة البدنية، والمهارات العسكرية الخاصة، نُفذت وفق برنامج تدريبي متدرج، أسهم في تطوير قدرات المشاركين ورفع مستوى جاهزيتهم لتنفيذ مختلف الواجبات والمهام بكفاءة واقتدار.
وفي نهاية الدورة، جرى تخريج المشاركين بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
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