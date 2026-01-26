تخريج الفوج التاسع من معسكر "نشامى السايبر"

وبحسب بيان للمركز اليوم الاثنين، استمر البرنامج التدريبي 4 أشهر، تلقّى خلالها المشاركون 440 ساعة تدريبية، توزعت على 280 ساعة في المهارات التقنية المتقدمة في مجالات الأمن السيبراني، و100 ساعة في اللغة الإنجليزية، إضافة إلى 60 ساعة في المهارات الحياتية.
وتضمّن المعسكر ورش عمل متخصصة وتحديات عملية تحاكي بيئات العمل الحقيقية، ركزت على التطبيق العملي وبناء الخبرة الميدانية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المشاركين للانخراط في سوق العمل ورفد القطاع بكفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني.
وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس محمد الصمادي، أن التخرج من المعسكر هو بداية الطريق لكل المشاركين، موجها إياهم لزيادة لغتهم العلمية والعملية.
وأشار الى أهمية هذه البرامج في تعزيز الجاهزية السيبرانية، وتمكين الشباب الأردني من لعب دور فاعل في حماية البنية التحتية الرقمية للمملكة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمن التقنية المهندس منتصر بدير، ان الشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني تمثل نموذجا فعّالا للتكامل بين القطاعين العام والخاص.
