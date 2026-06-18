تخريج الفوج الثالث والستين من كلية الأمير فيصل الفنية

الوكيل الإخباري- احتفلت كلية الأمير فيصل الفنية، الخميس، بتخريج الفوج الثالث والستين من تلاميذها، بحضور قائد سلاح الجو الملكي.

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وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، واستعراض طابور الخريجين من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.



وقال آمر كلية الأمير فيصل الفنية: "نحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من أبناء الأردن، بعد أن تلقوا التأهيل الفني والأكاديمي والعسكري، وتسليحهم بقيم الولاء والانتماء والإخلاص للوطن والقيادة الهاشمية"، مؤكداً أن قيادة سلاح الجو الملكي تواصل دعمها للكلية بما يسهم في تطوير برامجها التدريبية والتعليمية، ومواكبة أحدث الأساليب الفنية والتقنية العالمية، بما يعزز كفاءة الخريجين وقدرتهم على أداء واجباتهم بكل مهنية واقتدار.



من جانبه، أوصى المرشد الديني في قيادة سلاح الجو الملكي الخريجين بتقوى الله، والمحافظة على قيم الأمانة والانضباط العسكري، والوفاء للرسالة التي يحملونها، ليكونوا نموذجاً للجندي المؤمن بعقيدته ووطنه، والمتمكن من حرفته وعلمه العسكري.