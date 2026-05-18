تخريج الفوج السادس والعشرين من كلية الأميرة منى للتمريض

الوكيل الإخباري- مندوباً عن سمو الأميرة منى الحسين، راعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط ورئيس المجلس التمريضي الأردني، رعى مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، اليوم الإثنين، حفل تخريج الفوج الـ(26) من مرشحي ومرشحات كلية الأميرة منى للتمريض، التابعة للجناح العسكري في جامعة مؤتة.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تفقد راعي الحفل طابور الخريجات والخريجين، الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.