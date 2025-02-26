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تخريج الفوج (31) إناث / (32) ذكور من كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساندة

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
الأربعاء، 26-02-2025 06:55 م

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير عام الخدمات الطبية الملكية، رعى المساعد للشؤون الطبية والاقاليم اليوم الاربعاء، حفل تخريج الفوج (31) إناث / (32) ذكور من كلية الخدمات الطبية الملكية، للدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في برنامج المهن الطبية المساندة.

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وبدأ حفل التخريج بالسلام الملكي، ومن ثم استعرض طابور الخريجين من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.


وقال المساعد للشؤون الطبية والاقاليم في كلمةً له “إننا نفتخر اليوم بتقديم كوكبة جديدة من الخريجين والخريجات في كلية الخدمات الطبية الملكية، الذين تلقوا في رحابها تأهيلاً عسكرياً وعلمياً وفكرياً متقدماً ينسجم مع متطلبات مؤسسة الخدمات الطبية الملكية الرائدة التي تضاهي المستويات الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة في العالم”، داعياً التلاميذ إلى مواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجاز في المرحلة القادمة لتنعكس على رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

 
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