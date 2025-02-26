تخريج الفوج (31) إناث / (32) ذكور من كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساندة

وبدأ حفل التخريج بالسلام الملكي، ومن ثم استعرض طابور الخريجين من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.
وقال المساعد للشؤون الطبية والاقاليم في كلمةً له “إننا نفتخر اليوم بتقديم كوكبة جديدة من الخريجين والخريجات في كلية الخدمات الطبية الملكية، الذين تلقوا في رحابها تأهيلاً عسكرياً وعلمياً وفكرياً متقدماً ينسجم مع متطلبات مؤسسة الخدمات الطبية الملكية الرائدة التي تضاهي المستويات الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة في العالم”، داعياً التلاميذ إلى مواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجاز في المرحلة القادمة لتنعكس على رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا
-
الحكومة توجِّه بصرف كامل رديّات ضريبية الدَّخل المتأخرة عن السنوات 2020 - 2022
-
تحديد ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد خلال رمضان
-
"تربية ماركا" تفوز بـ3 ذهبيات في الألعاب الرياضية للمرحلة الأساسية الدنيا
-
اللجنة الأردنية السعودية للنقل البري تختتم أعمالها بالاتفاق على تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية
-
حملة نظافة شاملة لمداخل الطفيلة
-
"الأمن العام" يحصد 11 ميدالية ببطولة مصر الدولية للجوجيتسو
-
بلدية برقش تنظم ورشة لمناقشة التحديات الزراعية