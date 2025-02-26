تخريج الفوج (31) إناث / (32) ذكور من كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساندة

الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير عام الخدمات الطبية الملكية، رعى المساعد للشؤون الطبية والاقاليم اليوم الاربعاء، حفل تخريج الفوج (31) إناث / (32) ذكور من كلية الخدمات الطبية الملكية، للدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في برنامج المهن الطبية المساندة.

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وبدأ حفل التخريج بالسلام الملكي، ومن ثم استعرض طابور الخريجين من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.