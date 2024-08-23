تخريج المشاركات في مخيم جائزة الحسن للشباب

وبحسب بيان صادر عن المكتب، اليوم الجمعة، استمر المخيم لمدة أربعة أيام مليئة بالأنشطة والفعاليات المتنوعة، هدفت إلى تعزيز روح العمل الجماعي وتطوير مهارات القيادة لدى المشاركات.
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