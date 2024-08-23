تخريج المشاركات في مخيم جائزة الحسن للشباب

الوكيل الإخباري- احتفل مكتب جائزة الحسن للشباب، بتخريج المشاركات في مخيم الجائزة للمستويات الثلاث: "الذهبي والفضي والبرونزي" من مدارس وزارة التربية والتعليم، بحضور مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور اجمل طويقات.

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