تخريج المشاركين ببرنامج التدريب العسكري بتربية الأغوار الشمالية

وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور مالك العمايرة، خلال التخريج الذي أقيم بمدرسة الأمير الحسن الثانوية وتخلله عروض عسكرية أداها الطلبة، أهمية الشراكة بين القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم من اجل تعزيز روح الولاء والانتماء وغرس القيم الوطنية بنفوس الطلبة.
وأشار ممثل مؤسسة المتقاعدين العسكريين المقدم المتقاعد محمد الخالدي، إلى ما يشكله البرنامج من قاعدة مهمة لغرس قيم المسؤولية والالتزام وتعزيز الثقة بالنفس وصقل الشخصية الطلابية النفسية والبدنية وتنمية الحس الوطني.
واشتمل مشروع التدريب الذي شارك به 200 طالب وطالبة، على العديد من الفعاليات المتمثلة بالتدريب الميداني الذي يتضمن دروسا في المشاة واللياقة البدنية، إضافة إلى التدريب النظري الذي يعنى بالتعريف بالجوانب المتعلقة بتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية وتاريخ الأردن وإنجازاته.
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