تخريج المشاركين ببرنامج التدريب العسكري بتربية الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية اليوم الأحد، بتخريج الطلبة المشاركين بمشروع برنامج التدريب العسكري والتربية الوطنية بالشراكة مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين.

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وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور مالك العمايرة، خلال التخريج الذي أقيم بمدرسة الأمير الحسن الثانوية وتخلله عروض عسكرية أداها الطلبة، أهمية الشراكة بين القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم من اجل تعزيز روح الولاء والانتماء وغرس القيم الوطنية بنفوس الطلبة.



وأشار ممثل مؤسسة المتقاعدين العسكريين المقدم المتقاعد محمد الخالدي، إلى ما يشكله البرنامج من قاعدة مهمة لغرس قيم المسؤولية والالتزام وتعزيز الثقة بالنفس وصقل الشخصية الطلابية النفسية والبدنية وتنمية الحس الوطني.