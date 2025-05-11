الأحد 2025-05-11 04:20 م
 

تخريج المشاركين ببرنامج التدريب العسكري بتربية الأغوار الشمالية

ت
جانب من حفل التخريج
 
الأحد، 11-05-2025 01:47 م

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية اليوم الأحد، بتخريج الطلبة المشاركين بمشروع برنامج التدريب العسكري والتربية الوطنية بالشراكة مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين.

اضافة اعلان


وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور مالك العمايرة، خلال التخريج الذي أقيم بمدرسة الأمير الحسن الثانوية وتخلله عروض عسكرية أداها الطلبة، أهمية الشراكة بين القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم من اجل تعزيز روح الولاء والانتماء وغرس القيم الوطنية بنفوس الطلبة.


وأشار ممثل مؤسسة المتقاعدين العسكريين المقدم المتقاعد محمد الخالدي، إلى ما يشكله البرنامج من قاعدة مهمة لغرس قيم المسؤولية والالتزام وتعزيز الثقة بالنفس وصقل الشخصية الطلابية النفسية والبدنية وتنمية الحس الوطني.


واشتمل مشروع التدريب الذي شارك به 200 طالب وطالبة، على العديد من الفعاليات المتمثلة بالتدريب الميداني الذي يتضمن دروسا في المشاة واللياقة البدنية، إضافة إلى التدريب النظري الذي يعنى بالتعريف بالجوانب المتعلقة بتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية وتاريخ الأردن وإنجازاته.

 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه ناشطين وأصحاب مبادرات من البادية الشمالية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي نحو التحديث الشامل وتعزيز التماسك الوطني

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية توجيهات من وزير التربية والتعليم بخصوص مدارس

غ7ت

فيديو منوع زوجة توثق حالها وحال زوجها بعد إصابتهما بالحمى

عت7ه

تكنولوجيا تطبيق Threads يطرح ميزة الشفافية الجديدة وإعلانات الفيديو لأول مرة

رئيس الوزراء يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الاشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة.

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني

ف

تكنولوجيا لمُستخدمي "سفاري".. هذا ما تخطط له آبل

غات

فيديو منوع شاب يشارك رحلته في الوصول للجمال

الطفيلة

أخبار محلية التحاق 200 متدرب في برامج تدريبية متخصصة في الطفيلة



 
 





الأكثر مشاهدة