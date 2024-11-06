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تخريج المشاركين ببرنامج "رفع قدرات العاملين بالسياحة" في العقبة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
الأربعاء، 06-11-2024 07:14 م

الوكيل الإخباري-    نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حفل تخريج للدفعة الأولى من المشاركين في البرنامج التدريبي "رفع قدرات العاملين في القطاع السياحي ومقدمي الخدمات" في وادي رم.

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وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة، نايف الفايز، إن البرنامج ينسجم مع استراتيجية السلطة لدعم القطاع السياحي، وإن تمكين الكوادر المحلية في وادي رم يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية مميزة.


وأكد التزام السلطة بتطوير الكفاءات المحلية في القطاع السياحي وتزويدها بالمهارات اللازمة لتقديم خدمات سياحية بمعايير عالية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 
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