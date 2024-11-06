تخريج المشاركين ببرنامج "رفع قدرات العاملين بالسياحة" في العقبة

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة، نايف الفايز، إن البرنامج ينسجم مع استراتيجية السلطة لدعم القطاع السياحي، وإن تمكين الكوادر المحلية في وادي رم يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية مميزة.
وأكد التزام السلطة بتطوير الكفاءات المحلية في القطاع السياحي وتزويدها بالمهارات اللازمة لتقديم خدمات سياحية بمعايير عالية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
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