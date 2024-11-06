تخريج المشاركين ببرنامج "رفع قدرات العاملين بالسياحة" في العقبة

الوكيل الإخباري- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حفل تخريج للدفعة الأولى من المشاركين في البرنامج التدريبي "رفع قدرات العاملين في القطاع السياحي ومقدمي الخدمات" في وادي رم.

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وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة، نايف الفايز، إن البرنامج ينسجم مع استراتيجية السلطة لدعم القطاع السياحي، وإن تمكين الكوادر المحلية في وادي رم يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية مميزة.