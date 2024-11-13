تخريج المشاركين في دورة "مبادئ طب الكوارث لأطباء المستقبل"باليرموك

وقدّم الدورة التي رعتها نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون التخطيط والجودة والبحث العلمي الدكتورة فاديا مياس، وشارك فيها 50 طالبا وطالبة من الكلية، استشاري طب الطوارئ وطب الكوارث ومسؤول التعليم في برنامج تخصص طب الكوارث وعضو هيئة التدريس في جامعة هارفارد الأميركية الدكتور فادي عيسى.
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