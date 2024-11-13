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تخريج المشاركين في دورة "مبادئ طب الكوارث لأطباء المستقبل"باليرموك

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الأربعاء، 13-11-2024 08:59 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت جامعة اليرموك اليوم الأربعاء، بتخريج الدفعة الأولى من دورة "مبادئ طب الكوارث لأطباء المستقبل"، التي نظمتها كلية الطب بالجامعة، بحضور عميدة الكلية الدكتورة جمانة السليمان.

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وقدّم الدورة التي رعتها نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون التخطيط والجودة والبحث العلمي الدكتورة فاديا مياس، وشارك فيها 50 طالبا وطالبة من الكلية، استشاري طب الطوارئ وطب الكوارث ومسؤول التعليم في برنامج تخصص طب الكوارث وعضو هيئة التدريس في جامعة هارفارد الأميركية الدكتور فادي عيسى.

 
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