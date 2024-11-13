تخريج المشاركين في دورة "مبادئ طب الكوارث لأطباء المستقبل"باليرموك

الوكيل الإخباري- احتفلت جامعة اليرموك اليوم الأربعاء، بتخريج الدفعة الأولى من دورة "مبادئ طب الكوارث لأطباء المستقبل"، التي نظمتها كلية الطب بالجامعة، بحضور عميدة الكلية الدكتورة جمانة السليمان.

اضافة اعلان