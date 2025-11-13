الخميس 2025-11-13 11:39 م
 

تخريج دورة إدارة موارد الدفاع في مدينة الشيخ محمد بن زايد التدريبية

الخميس، 13-11-2025 10:33 م

الوكيل الإخباري- اختُتمت اليوم الخميس، في مدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، دورة إدارة موارد الدفاع للضباط رقم (14)، بمشاركة عدد من ضباط مختلف التشكيلات والوحدات في القوات المسلحة، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية.

واشتملت الدورة، التي استمرت أربعة عشر أسبوعًا، على عددٍ من الموضوعات والمحاضرات النظرية والتطبيقية التي تناولت مفاهيم إدارة الموارد الدفاعية، والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد الموازنات، وتحليل البيانات، وآليات الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، إضافةً إلى مناقشة تجارب عملية في تطوير الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الأداء في بيئة العمل العسكري.


وتهدف الدورة إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في مجالات التخطيط والإدارة الفاعلة للموارد الدفاعية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الإداري في مختلف التشكيلات والوحدات.


وفي نهاية الحفل، الذي حضره عدد من ضباط القوات المسلحة، وزّع المساعد للإدارة والقوى البشرية الشهادات على الخريجين.


كما افتتح المساعد للإدارة والقوى البشرية دورة الإدارة العليا للضباط رقم (6)، التي تهدف إلى صقل المهارات القيادية والإدارية للضباط، وتزويدهم بالخبرات والمعارف لتطوير قدراتهم ومهاراتهم الاستراتيجية، بما يعزز الأداء القيادي في مواقعهم المختلفة.


وعلى هامش الحفل، افتتح المساعد للإدارة والقوى البشرية مكتب السيطرة والمعلومات، والذي يُعدّ خطوة نوعية في تطوير منظومة المتابعة الإدارية والرقابية، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المعلومات والعمليات داخل المدينة التدريبية، وتوفير بيئة متقدمة لاتخاذ القرار وتحسين الأداء المؤسسي.

 
 
