تخريج دورة إدارة موارد الدفاع للضباط رقم (15) في معهد الإدارة والتدريب اللوجستي

واشتملت الدورة، التي استمرت أربعة عشر أسبوعًا، على عدد من المحاضرات النظرية والتطبيقية التي تناولت مفاهيم إدارة الموارد الدفاعية، والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد الموازنات، وتحليل البيانات، وآليات الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، إضافة إلى مناقشة تجارب عملية تسهم في تطوير الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الأداء في بيئة العمل العسكري.
وهدفت الدورة إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في مجالات التخطيط والإدارة الفاعلة للموارد الدفاعية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الإداري في مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
وفي نهاية الحفل، وزّع راعي الحفل الشهادات على الخريجين.
ويُشار إلى مدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، التي تضم عددًا من المدارس العسكرية المعنية بتأهيل ضباط وأفراد القوات المسلحة، إلى جانب المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة، وتنمية قدراتهم القيادية والفنية والتعبوية في مختلف الصنوف العسكرية.
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