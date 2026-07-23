الخميس 2026-07-23 06:51 م

تخريج دورة إدارة موارد الدفاع للضباط رقم (15) في معهد الإدارة والتدريب اللوجستي

ب
جانب من التخريج
 
الخميس، 23-07-2026 05:13 م

الوكيل الإخباري- اختُتمت، اليوم الخميس، في معهد الإدارة والتدريب اللوجستي بمدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، دورة إدارة موارد الدفاع للضباط رقم (15)، بمشاركة 63 ضابطًا من مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى جانب ضابط من دولة ليبيا الشقيقة، بحضور مدير مديرية التموين والنقل الملكي.

اضافة اعلان


واشتملت الدورة، التي استمرت أربعة عشر أسبوعًا، على عدد من المحاضرات النظرية والتطبيقية التي تناولت مفاهيم إدارة الموارد الدفاعية، والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد الموازنات، وتحليل البيانات، وآليات الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، إضافة إلى مناقشة تجارب عملية تسهم في تطوير الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الأداء في بيئة العمل العسكري.


وهدفت الدورة إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في مجالات التخطيط والإدارة الفاعلة للموارد الدفاعية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الإداري في مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.


وفي نهاية الحفل، وزّع راعي الحفل الشهادات على الخريجين.


ويُشار إلى مدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، التي تضم عددًا من المدارس العسكرية المعنية بتأهيل ضباط وأفراد القوات المسلحة، إلى جانب المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة، وتنمية قدراتهم القيادية والفنية والتعبوية في مختلف الصنوف العسكرية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، عن تعرض منفذ العبدلي الحدودي، ظهر اليوم الخميس، لهجوم بطائرات مسيرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كو

عربي ودولي "الدفاع الكويتية" تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لهجوم بطائرات مسيرة معادية

ل

أخبار الشركات بنك الأردن يطلق حملة القرض الشخصي لعام 2026 مع استرداد نقدي

الأمانة: ‏تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء عبارة صندوقية في شارع بيعة الرضوان

أخبار محلية ‏تحويلات مرورية في عمان غدا - أسماء المناطق

ا

أخبار محلية الأردن ودول الخليج تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

ل

أخبار محلية علي أبو غنيمة رئيسا لجامعة البترا

ب

أخبار محلية ندوة بعنوان "الإعلام والاتصال الاستراتيجي" في كلية الدفاع الوطني

ارشيفية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثيين إلى وقف مهاجمة السفن



 
 






الأكثر مشاهدة

 