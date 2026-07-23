تخريج دورة إدارة موارد الدفاع للضباط رقم (15) في معهد الإدارة والتدريب اللوجستي

الوكيل الإخباري- اختُتمت، اليوم الخميس، في معهد الإدارة والتدريب اللوجستي بمدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، دورة إدارة موارد الدفاع للضباط رقم (15)، بمشاركة 63 ضابطًا من مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى جانب ضابط من دولة ليبيا الشقيقة، بحضور مدير مديرية التموين والنقل الملكي.

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واشتملت الدورة، التي استمرت أربعة عشر أسبوعًا، على عدد من المحاضرات النظرية والتطبيقية التي تناولت مفاهيم إدارة الموارد الدفاعية، والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد الموازنات، وتحليل البيانات، وآليات الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، إضافة إلى مناقشة تجارب عملية تسهم في تطوير الكفاءة المؤسسية ورفع مستوى الأداء في بيئة العمل العسكري.



وهدفت الدورة إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في مجالات التخطيط والإدارة الفاعلة للموارد الدفاعية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الإداري في مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.



وفي نهاية الحفل، وزّع راعي الحفل الشهادات على الخريجين.