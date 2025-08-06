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تخريج دورة إعداد وتحليل القوائم المالية

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جانب من التخريج
 
الأربعاء، 06-08-2025 06:20 م

الوكيل الإخباري- اختتم في معهد التدريب المالي العسكري اليوم الأربعاء، دورة إعداد وتحليل القوائم المالية، بمشاركة ضباط من دولة الكويت الشقيقة بحضور مدير الدائرة المالية.

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واشتملت الدورة التي استمرت ثلاثة أسابيع، على أساليب التعامل مع البيانات المالية على اختلاف كمياتها ونوعيتها، وكيفية استخدام هذه البيانات في إعداد القوائم المالية والتقارير السنوية، بالإضافة إلى اكسابهم فن تحليل هذه القوائم بشكل يسهم في رفع مستوى المشاركين المهني والعلمي بهذا المجال.
وفي نهاية التخريج وزّعت الشهادات على الخريجين.


يشار إلى أن معهد التدريب المالي العسكري تم تأسسيه في عام 2020، لتدريب وتأهيل مرتبات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية والدول الشقيقة والصديقة، في مجال المحاسبة وتفرعاتها.

 
 
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