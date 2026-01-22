الجمعة 2026-01-23 12:12 ص

تخريج دورة الشرطي الصغير في الزرقاء

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول
وزارة الثقافة
 
الخميس، 22-01-2026 11:42 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية ثقافة الزرقاء، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، اليوم فعالية تخريج دورة الشرطي الصغير، بحضور رسمي ومجتمعي واسع، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الأطفال.

اضافة اعلان


وأكد مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي خلال كلمته في حفل التخريج، أن هذه المبادرة تجسد مفهوم الشراكة الحقيقية بين المؤسسات، وتسهم في بناء جيل واع يدرك أهمية القانون والنظام والسلامة العامة، مشيراً إلى أن الاستثمار في وعي الأطفال هو الأساس في بناء مجتمع آمن ومتماسك.


وأوضح الزعبي، أن الدورة، التي شارك فيها 55 طفلاً واستمرت أسبوعين، لم تكن مجرد نشاط ترفيهي، بل تجربة تربوية متكاملة، تعلم خلالها الأطفال مبادئ احترام الآخرين، وحب الوطن، والعمل بروح الفريق، والانتماء للمجتمع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية هيئة النزاهة تنظم لقاءات توعوية بالتعاون مع الأمن العام ومؤسسات حكومية

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

أخبار محلية تخريج دورة الشرطي الصغير في الزرقاء

الأردنية للطيران تنظم يومًا طبيًا شاملًا لموظفيها بالتعاون مع مركز جوسانتي الطبي

أخبار الشركات الأردنية للطيران تنظم يومًا طبيًا شاملًا لموظفيها بالتعاون مع مركز جوسانتي الطبي

إدارة السير

أخبار محلية إدارة السير تحذر من مخاطر عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية إغلاق 3 مطاعم في أحد "مولات" عمّان

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد: تسرب الصرف الصحي تسبب بانهيار جزئي في شارع "إسلام اباد"

مادبا

أخبار محلية مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية

عربي ودولي اجتماع في مجلس الأمن بشأن سوريا



 






الأكثر مشاهدة