تخريج دورة الشرطي الصغير في الزرقاء

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة الزرقاء، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، اليوم فعالية تخريج دورة الشرطي الصغير، بحضور رسمي ومجتمعي واسع، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الأطفال.

وأكد مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي خلال كلمته في حفل التخريج، أن هذه المبادرة تجسد مفهوم الشراكة الحقيقية بين المؤسسات، وتسهم في بناء جيل واع يدرك أهمية القانون والنظام والسلامة العامة، مشيراً إلى أن الاستثمار في وعي الأطفال هو الأساس في بناء مجتمع آمن ومتماسك.