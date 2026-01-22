تخريج دورة الشرطي الصغير في الزرقاء

وأكد مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي خلال كلمته في حفل التخريج، أن هذه المبادرة تجسد مفهوم الشراكة الحقيقية بين المؤسسات، وتسهم في بناء جيل واع يدرك أهمية القانون والنظام والسلامة العامة، مشيراً إلى أن الاستثمار في وعي الأطفال هو الأساس في بناء مجتمع آمن ومتماسك.
وأوضح الزعبي، أن الدورة، التي شارك فيها 55 طفلاً واستمرت أسبوعين، لم تكن مجرد نشاط ترفيهي، بل تجربة تربوية متكاملة، تعلم خلالها الأطفال مبادئ احترام الآخرين، وحب الوطن، والعمل بروح الفريق، والانتماء للمجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة السير تحذر من مخاطر عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات
-
إغلاق 3 مطاعم في أحد "مولات" عمّان
-
بلدية إربد: تسرب الصرف الصحي تسبب بانهيار جزئي في شارع "إسلام اباد"
-
مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة
-
العقبة: حملات تشجير ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة
-
إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة كولومبيا في عمّان
-
ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "إمبراير" لصناعة الطائرات
-
4 اصابات بحريق في محل تجاري بعمّان