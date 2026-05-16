تخريج دورة الضباط الجامعيين الخاصة الليبية في الكلية العسكرية الملكية

الوكيل الإخباري- احتفلت الكلية العسكرية الملكية، اليوم السبت، بتخريج دورة الضباط الجامعيين الخاصة بالجانب الليبي الشقيق رقم/١، بحضور الأمين العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول خيري خليفة عمر التميمي ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن نجي المناصير.

اضافة اعلان



وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم استعرض طابور الخريجين بنظامي المسير البطيء والعادي.



وأكد آمر الكلية العسكرية الملكية، خلال كلمة ألقاها في الحفل، حرص الكلية على تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية متقدمة وفق أحدث الأساليب العسكرية والأكاديمية، بما يسهم في إعداد ضباط مؤهلين يمتلكون الكفاءة والقدرة على أداء واجباتهم العسكرية باحترافية واقتدار، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري المشترك مع القوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة.



كما جرى مراسم تسليم العلم إلى دورة الضباط الجامعيين الخاصة الليبية الثانية.



وفي ختام الاحتفال، الذي حضره الملحق العسكري الليبي في عمّان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين، وزع الفريق أول التميمي الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على مستحقيها.