تخريج دورة الضباط الجامعيين الخاصة الليبية في الكلية العسكرية الملكية

جانب من التخريج
 
الوكيل الإخباري- احتفلت الكلية العسكرية الملكية، اليوم السبت، بتخريج دورة الضباط الجامعيين الخاصة بالجانب الليبي الشقيق رقم/١، بحضور الأمين العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول خيري خليفة عمر التميمي ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن نجي المناصير.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم استعرض طابور الخريجين بنظامي المسير البطيء والعادي. 

 

وأكد آمر الكلية العسكرية الملكية، خلال كلمة ألقاها في الحفل، حرص الكلية على تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية متقدمة وفق أحدث الأساليب العسكرية والأكاديمية، بما يسهم في إعداد ضباط مؤهلين يمتلكون الكفاءة والقدرة على أداء واجباتهم العسكرية باحترافية واقتدار، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري المشترك مع القوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة.


كما جرى مراسم تسليم العلم إلى دورة الضباط الجامعيين الخاصة الليبية الثانية.


وفي ختام الاحتفال، الذي حضره الملحق العسكري الليبي في عمّان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين، وزع الفريق أول التميمي الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على مستحقيها.


يُشار إلى أن الكلية العسكرية الملكية، التي تأسست عام 1950، تُعد من أبرز الصروح العسكرية التعليمية الرائدة، وقد احتفلت العام الماضي باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها، وتتمثل رسالتها في إعداد وتأهيل التلاميذ العسكريين قيادياً وفكرياً وبدنياً وفق أعلى المعايير العسكرية والأكاديمية، بما يرفد القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة والصديقة بضباط مؤهلين ضمن برامج واتفاقيات تعاون وتنسيق مشترك.

 
 


