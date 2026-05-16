تخريج دورة الضباط الجامعيين الخاصة الليبية في الكلية العسكرية الملكية

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم استعرض طابور الخريجين بنظامي المسير البطيء والعادي.
كما جرى مراسم تسليم العلم إلى دورة الضباط الجامعيين الخاصة الليبية الثانية.
وفي ختام الاحتفال، الذي حضره الملحق العسكري الليبي في عمّان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين، وزع الفريق أول التميمي الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على مستحقيها.
يُشار إلى أن الكلية العسكرية الملكية، التي تأسست عام 1950، تُعد من أبرز الصروح العسكرية التعليمية الرائدة، وقد احتفلت العام الماضي باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها، وتتمثل رسالتها في إعداد وتأهيل التلاميذ العسكريين قيادياً وفكرياً وبدنياً وفق أعلى المعايير العسكرية والأكاديمية، بما يرفد القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة والصديقة بضباط مؤهلين ضمن برامج واتفاقيات تعاون وتنسيق مشترك.
-
أخبار متعلقة
-
الوطني لشؤون الأسرة والدولية للإغاثة يوقعان مذكرة تفاهم
-
"تنظيم الاتصالات": تعزيز تنافسية الأردن كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات
-
مدير تطبيق "سند": نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفال جمعيتي قلقيلية وتلاع العلي بعيد الاستقلال
-
مذكرة تفاهم بين صناعة عمان وجائزة الحسن للشباب
-
حسن سالم يحرز فضية في منافسات بطولة آسيا للملاكمة للناشئين
-
وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال الـ80
-
ولي العهد ترافقه سمو الأميرة رجوة يصلان إلى مقر انعقاد منتدى تواصل 2026