تخريج دورة الضباط الجامعيين المهنيين/إناث رقم 25 في كلية الأميرة منى للتمريض

وقالت عميد كلية الأميرة منى للتمريض: "إن الكلية صرح عسكري وأكاديمي عريق يختزل بين أركانه إرثاً عظيماً من التميز والإبداع لتؤكد مرة اخرى مكانتها كمنار للعلم والتأهيل العسكري الراقي"، مشيرةً أن هذه الكلية التي تجاوزت ستة عقود من العطاء تظل حاضنة للتميز ومصنعا للقيادات النسائية التي اختارت أن تسير على خطى المجد حاملة رسالة الدفاع عن الوطن جنبا الى جنب مع اخوانها من ابطال القوات المسلحة الاردنية الباسلة درع الوطن وسياجه المتين تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله.
بدوره، قال مفتي القوات المسلحة الأردنية: " نسعد ونحن نشهد تخريج كوكبة مباركة من نشميات جيشنا العربي الباسل هنا في ميدان الشرف والبطولة والفداء ليلتحقن بصفوف تشكيلات ووحدات قواتنا المسلحة متسلحات بالأخلاق الحميدة والقيم النبيلة والعلم والمعرفة وحب الوطن وقيادته ليواصلن ورفاق السلاح مسيرة البناء والعطاء التي يشهدها الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة في جميع المجالات وعلى كافة المستويات".
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