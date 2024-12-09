تخريج دورة الضباط الجامعيين المهنيين/إناث رقم 25 في كلية الأميرة منى للتمريض

الوكيل الإخباري- احتفلت كلية الأميرة منى للتمريض، اليوم الإثنين، بتخريج دورة الضباط الجامعيين المهنيين/إناث رقم 25، بحضور المساعد للعمليات والتدريب ونائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية.

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وقالت عميد كلية الأميرة منى للتمريض: "إن الكلية صرح عسكري وأكاديمي عريق يختزل بين أركانه إرثاً عظيماً من التميز والإبداع لتؤكد مرة اخرى مكانتها كمنار للعلم والتأهيل العسكري الراقي"، مشيرةً أن هذه الكلية التي تجاوزت ستة عقود من العطاء تظل حاضنة للتميز ومصنعا للقيادات النسائية التي اختارت أن تسير على خطى المجد حاملة رسالة الدفاع عن الوطن جنبا الى جنب مع اخوانها من ابطال القوات المسلحة الاردنية الباسلة درع الوطن وسياجه المتين تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله.