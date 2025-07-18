الجمعة 2025-07-18 09:50 ص
 

تخريج طلبة الأندية الصيفية في تربية الأغوار الشمالية

ت
جانب من التخريج
 
الجمعة، 18-07-2025 09:35 ص

الوكيل الإخباري-  احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، بتخريج طلبتها المشاركين في مراكز الأندية الصيفية على مستوى المديرية.

اضافة اعلان


وأكد مدير التربية الدكتور مالك العمايرة، خلال التخريج الذي أقيم في مدرسة خالد بن الوليد الأساسية، أهمية الأندية الصيفية التي تشكل بيئة خصبة لتنمية الإبداع وبناء الشخصية المتكاملة للطلبة وتنمية المهارات المعرفية والحياتية، مثمنا دور وزارة التربية والتعليم في إطلاق المبادرات والأنشطة التي تسهم في صقل الشخصية الطلابية، وتعزز روح الانتماء والعمل الجماعي لدى الطلبة.


وأشار إلى ما تعكسه الأندية الصيفية في تنمية مهارات الطلبة الفكرية والبدنية والاجتماعية، من خلال أنشطة نوعية تدمج التعلم بالترفيه، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة للتعبير عن الذات وتعزيز الثقة بالنفس.


وتخلل الحفل عروضا فنية وثقافية ومهارية قدمها الطلبة، عكست التفاعل الإيجابي مع الأنشطة المنفذة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية تخريج طلبة الأندية الصيفية في تربية الأغوار الشمالية

ت

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد السبت

ت

أخبار محلية مندوب الأردن بمجلس الأمن: أمن سوريا من أمننا

ا

الطقس عاجل الأرصاد: أجواء صيفية في أغلب المناطق الجمعة

ب

أسواق ومال صعود خام الحديد إلى أعلى مستوى في شهرين

ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأميركية لليوم الثاني على التوالي

أسواق ومال ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأميركية لليوم الثاني على التوالي

ا

عربي ودولي أردوغان يعلق على الأحداث في جنوب سوريا ​

سلاح الجو والدفاع المدني يخمدان نيران جرش خلال ساعات

أخبار محلية سلاح الجو والدفاع المدني يخمدان نيران جرش خلال ساعات



 
 





الأكثر مشاهدة