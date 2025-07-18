تخريج طلبة الأندية الصيفية في تربية الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، بتخريج طلبتها المشاركين في مراكز الأندية الصيفية على مستوى المديرية.

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وأكد مدير التربية الدكتور مالك العمايرة، خلال التخريج الذي أقيم في مدرسة خالد بن الوليد الأساسية، أهمية الأندية الصيفية التي تشكل بيئة خصبة لتنمية الإبداع وبناء الشخصية المتكاملة للطلبة وتنمية المهارات المعرفية والحياتية، مثمنا دور وزارة التربية والتعليم في إطلاق المبادرات والأنشطة التي تسهم في صقل الشخصية الطلابية، وتعزز روح الانتماء والعمل الجماعي لدى الطلبة.



وأشار إلى ما تعكسه الأندية الصيفية في تنمية مهارات الطلبة الفكرية والبدنية والاجتماعية، من خلال أنشطة نوعية تدمج التعلم بالترفيه، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة للتعبير عن الذات وتعزيز الثقة بالنفس.