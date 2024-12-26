تخريج 160 طالبا من حفظة القرآن الكريم في الزرقاء

10:16 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714699 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الجامعة الهاشمية خالد الحياري حفل تخريج وتكريم 160 طالبا من طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم الذي أقامته مديرية أوقاف محافظة الزرقاء في قاعة جامع العرب بمدينة الزرقاء. اضافة اعلان





وحضر التخريج، رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة، وعدد من الأئمة والوعاظ في أوقاف الزرقاء، وذوو الطلبة الخريجين.



وقال رئيس الجامعة الهاشمية، "إننا في هذه البلاد المباركة التي نشأنا فيها على سماحة ديننا الحنيف ومحبة وسماع كلام الله وتشجيع أهل القرآن برعاية وتوجيهات خاصة من القيادة الهاشمية، تمثلت في رسالة مراكز تحفيظ القران الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية والتي تسهم في تعليم أحكام تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وغرس القيم الدينية والوطنية وحمل رسالة هذا الدين العظيم".



وأضاف، أن هذه المناسبة تعزز في ذاكرتنا وواقعنا المسؤولية التاريخية والروحية التي يتحملها الأردن منذ تأسيسه، والجهد الهاشمي الذي تجسد في المبادرات الملكية المتكررة لحفظ وتلاوة كتاب الله الكريم، إضافة إلى الرعاية والمحافظة على أولى القبلتين وثالث الحرمين، والمواقف النبيلة تجاه قضية الأمة الأولى، والوقوف إلى جانب أهلنا في فلسطين المحتلة، ورفع الظلم والعدوان على غزة هاشم وأهلها الذين يتعرضون له على أيدي الإحرام الإسرائيلي.



وتحدث مدير أوقاف الزرقاء أحمد الحراحشة، عن دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتي أخذت على عاتقها من خلال رؤيا واضحة ورسالة سامية وأهداف واقعية حقيقية تجسدت في خطة استراتيجية حديثة محكمة وقابلة للتطوير والتحديث وفق المعطيات والظروف المحيطة، وما يستجد وذلك حرصا منها على تنفيذ خطابات العرش السامي الموجهة للحكومات المتعاقبة وفهما عميقا للرسائل الملكية وما جاءت به الأوراق النقاشية لجلالة الملك، وترجمة عملية لرسالة عمان السامية.