تخريج 50 متدربا من برنامج "حراس الآثار" بالعقبة

وقال مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة الدكتور ثابت النابلسي، إن البرنامج الذي نفذ بالتعاون مديرية الآثار، يهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة في حماية واستدامة المواقع الأثرية في العقبة.
وأضاف أن البرنامج يجسد توجهات السلطة ورؤيتها في تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم، انسجاما مع التوجهات الملكية ورؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في إعداد جيل يمتلك المهارات المعرفية للمساهمة في التنمية وصون الإرث الحضاري.
من جانبها أوضحت مساعد مدير عام دائرة الآثار العامة لشؤون المحافظات لينا البكار، أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه على مستوى المملكة الذي يجمع بين التدريب والتشغيل في قطاع الآثار ويمنح المشاركين خبرات ميدانية متخصصة تسهم في تعزيز استدامة العمل الأثري وفتح فرص مهنية جديدة أمام الشباب.
وبدورها أكدت المتدربة سندس الهلاوي في كلمة الخريجين ، أن البرنامج وفر للمتدربين تجربة عملية متكاملة داخل موقع أيلة الإسلامي وأسهم في تطوير مهاراتهم في مجالات التنقيب الأثري والتوثيق والترميم والأعمال المساحية، معربة عن شكرها لسلطة منطقة العقبة ولدائرة الآثار والقائمين على البرنامج على إتاحة هذه الفرصة النوعية للشباب في العقبة.
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