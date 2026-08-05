تخريج 80 طالبا من دار القرآن الكريم في الزرقاء

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف الزرقاء، اليوم الأربعاء، في مقر غرفة تجارة الزرقاء، بتخريج طلبة دار القرآن الكريم في مسجد الأمير حسن بمنطقة الغويرية، الذين أتموا حفظ القرآن الكريم أو اجتازوا مستويات التلاوة، برعاية مساعد محافظ الزرقاء خالد القضاة.

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وقال مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إن دور القرآن الكريم تمثل منارات تعليمية تسهم في نشر ثقافة حفظ كتاب الله وتعزيز القيم الإسلامية، مبينا أن محافظة الزرقاء تضم أكثر من 200 دار للقرآن الكريم، تستقبل أعدادا كبيرة من الطلبة ضمن برامج الحفظ والتلاوة والتعليم القرآني.



وأضاف الحراحشة أن الحفل شهد تخريج وتكريم 80 طالبا من مختلف الفئات العمرية، ممن أتموا حفظ القرآن الكريم أو اجتازوا مراحل التلاوة، إلى جانب الحاصلين على الإجازة في القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه تم توزيع جوائز عينية ونقدية على الطلبة تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم على مواصلة مسيرتهم القرآنية.



وأوضح أن الطالب الأول من بين الطلبة الخريجين الثمانين حصل على جائزة مميزة تمثلت برحلة عمرة، تقديرا لتفوقه وتميزه في حفظ كتاب الله تعالى.



من جانبه، أكد مشرف دار القرآن الكريم في مسجد الأمير حسن، الشيخ أشرف الدراغمة، استمرار الدار في تنظيم حلقات حفظ القرآن الكريم والتلاوة والختمات والبرامج التعليمية، مثمنًا جهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في دعم دور القرآن الكريم وتمكينها من أداء رسالتها في خدمة المجتمع.