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تخريح الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي

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جانب من التخريج
 
الإثنين، 12-05-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تخريج أول دفعة من الموظفين الفنيين والتقنيين العاملين في القطاع الحكومي، الذين أنهوا برنامجا تدريبيا متخصصا في الذكاء الاصطناعي، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، ضمن إطار المشروع الوطني لرفع الوعي وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، يعد المشروع الوطني لرفع الوعي وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، أحد محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الوزارة في تشرين الأول 2022، بهدف تدريب 15 ألف موظف حكومي بحلول عام 2027.


ويستهدف المشروع تطوير قدرات ثلاث فئات رئيسية في القطاع العام هي: القادة والإدارات العليا، الموظفون في مختلف المستويات، والفنيون والتقنيون والمهندسون.


وأكدت الوزارة أن الاستثمار في بناء القدرات الحكومية في مجالات التكنولوجيا الحديثة هو أحد المحاور الرئيسة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.


من جهته، أوضح نائب مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير العميد المهندس فوزي الجلامدة، أن المركز يواصل أداء دوره كبيت خبرة وطني في مجالات تكنولوجيا المستقبل، ويحرص على تسخير إمكاناته التدريبية لدعم جهود الحكومة في تطوير رأس المال البشري وبناء مستقبل رقمي واعد للوطن.

 
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