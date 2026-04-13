تخصيص رقم موحد للرد على استفسارات نظام الإعلام الرقمي

وقال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن الهيئة اعتمدت رقم خدماتها الموحد عبر تطبيق "واتساب" (00962770433994)، لتلقي استفسارات المستفيدين وطالبي الخدمة والرد عليها.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في ظل ورود العديد من الاستفسارات حول النظام وآليات تطبيقه، والرسوم المستوفاة عن التراخيص، والأحكام الخاصة بالاعتماد، مؤكدا حرص هيئة الإعلام على تقديم إجابات واضحة ومباشرة تسهّل على طالبي الخدمة فهم الإجراءات والمتطلبات.
وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسة عقدها في 5 الشهر الحالي نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، إلى جانب عدد من الأنظمة المعدِّلة ذات الصلة، وذلك في إطار تحديث قطاع الإعلام وتطوير التشريعات الناظمة له.
