تخصيص رقم موحد للرد على استفسارات نظام الإعلام الرقمي

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الإعلام، اليوم الاثنين، تخصيص رقم موحد لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بنظام تنظيم الإعلام الرقمي.

وقال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن الهيئة اعتمدت رقم خدماتها الموحد عبر تطبيق "واتساب" (00962770433994)، لتلقي استفسارات المستفيدين وطالبي الخدمة والرد عليها.



وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في ظل ورود العديد من الاستفسارات حول النظام وآليات تطبيقه، والرسوم المستوفاة عن التراخيص، والأحكام الخاصة بالاعتماد، مؤكدا حرص هيئة الإعلام على تقديم إجابات واضحة ومباشرة تسهّل على طالبي الخدمة فهم الإجراءات والمتطلبات.