تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق الطالب الجامعي

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، الأحد، تخصيص عوائد جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، والتي تباع في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي، وذلك اعتباراً من الفصل الدِّراسي المقبل، إضافة لما هو مخصص للصندوق في الموازنة أساساً والتي قامت الحكومة بزيادتها بنسبة 50 في المئة في موازنة العام الحالي لتصل إلى 30 مليون دينار.

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