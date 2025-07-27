تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق الطالب الجامعي

وسيتيح قرار تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي توسيع شريحة الطلبة الجامعيين المستفيدين من الصندوق.
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