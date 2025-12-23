الثلاثاء 2025-12-23 12:29 م

تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم المنح والقروض الجامعية

نقود
نقود
الثلاثاء، 23-12-2025 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي؛ لتمكين الوزارة من تغطية رسوم ‏الطلبة الذين تقدَّموا بطلبات للحصول على المنح أو القروض من صندوق دعم الطالب وانطبقت عليهم شروط الحصول على المنحة أو القرض.

اضافة اعلان


ويأتي القرار لغايات تمكين الطَّلبة الحاصلين على القروض والمنح من صندوق دعم الطَّالب الجامعي من التسجيل على مواد الفصل الثاني للعام الجامعي 2025/2026م في الجامعات التي يدرسون فيها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قب

منوعات الهند: طبيب يثير الجدل بعد ضربه مريضاً طلب منه التحدث باحترام (فيديو)

تعبيرية

أخبار الشركات JustMarkets تقدّم نهجًا مبسّطًا للمبتدئين في تداول الذهب

بيوت زراعية

أخبار محلية تمديد إعفاء 75% من رسوم السلع الزراعية البستانية المعدّة للتصدير

العقبة تحصد جائزة «أفضل وجهة شاطئية – الفئة الدولية» ضمن جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards 2025

أخبار الشركات العقبة تحصد جائزة «أفضل وجهة شاطئية – الفئة الدولية» ضمن جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards 2025

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يتسلم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية تسويات ضريبية للمكلفين في منطقة العقبة الخاصة

صورة توضيحية لأكياس القماش البيئيَّة

أخبار محلية إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم

أوقاف الكورة تطلق حملة دفء الشتاء في الأشرفية

أخبار محلية أوقاف الكورة تطلق حملة دفء الشتاء في الأشرفية



 






الأكثر مشاهدة