تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم المنح والقروض الجامعية

ويأتي القرار لغايات تمكين الطَّلبة الحاصلين على القروض والمنح من صندوق دعم الطَّالب الجامعي من التسجيل على مواد الفصل الثاني للعام الجامعي 2025/2026م في الجامعات التي يدرسون فيها.
