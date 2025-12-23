تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم المنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي؛ لتمكين الوزارة من تغطية رسوم ‏الطلبة الذين تقدَّموا بطلبات للحصول على المنح أو القروض من صندوق دعم الطالب وانطبقت عليهم شروط الحصول على المنحة أو القرض.

اضافة اعلان