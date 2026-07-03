تخصيص 100 كشك لعرض منتجات الجمعيات والحرفيين في مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير، أن المهرجان يواصل ترسيخ دوره بوصفه منصة وطنية لدعم الثقافة والإبداع إلى جانب كونه نافذة اقتصادية وتسويقية تسهم في تمكين الجمعيات المحلية والحرفيين والأسر المنتجة من خلال توفير مساحات لعرض منتجاتهم أمام آلاف الزوار من داخل الأردن وخارجه.

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وقال الخضير إن إدارة المهرجان خصصت هذا العام 100 كشك لعرض منتجات الجمعيات والحرفيين في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات والحرف التقليدية وتمكين الجمعيات من تسويق منتجاتها وتعزيز مواردها بما ينسجم مع الدور التنموي الذي يضطلع به المهرجان إلى جانب رسالته الثقافية والفنية.