الجمعة 2026-07-03 11:16 ص

تخصيص 100 كشك لعرض منتجات الجمعيات والحرفيين في مهرجان جرش

تخصيص 100 كشك لعرض منتجات الجمعيات والحرفيين في مهرجان جرش
تخصيص 100 كشك لعرض منتجات الجمعيات والحرفيين في مهرجان جرش
 
الجمعة، 03-07-2026 10:56 ص

الوكيل الإخباري-   أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير، أن المهرجان يواصل ترسيخ دوره بوصفه منصة وطنية لدعم الثقافة والإبداع إلى جانب كونه نافذة اقتصادية وتسويقية تسهم في تمكين الجمعيات المحلية والحرفيين والأسر المنتجة من خلال توفير مساحات لعرض منتجاتهم أمام آلاف الزوار من داخل الأردن وخارجه.

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وقال الخضير إن إدارة المهرجان خصصت هذا العام 100 كشك لعرض منتجات الجمعيات والحرفيين في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات والحرف التقليدية وتمكين الجمعيات من تسويق منتجاتها وتعزيز مواردها بما ينسجم مع الدور التنموي الذي يضطلع به المهرجان إلى جانب رسالته الثقافية والفنية.


وأضاف أن 60% من فعاليات المهرجان ذات طابع ثقافي ما يعكس اهتمام المهرجان بإبراز الهوية الثقافية الأردنية وتعزيز الحراك الثقافي في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى أن برنامج الدورة الحالية يتضمن 213 فعالية متنوعة من بينها 20 فعالية ستقام في عدد من المحافظات والمراكز الثقافية، بهدف توسيع دائرة المشاركة وإيصال الأنشطة الثقافية إلى مختلف مناطق المملكة.

 
 


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