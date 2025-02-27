تخصيص 1098 راتب تقاعد وفاة طبيعية في 2024

وأوضحت المؤسسة أنه يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً، من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.
وأضافت أنه يتم تخصيص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.
وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي يتيح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين، حتى لو كانت وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، بشرط أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً، من ضمنها (12) اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.
-
أخبار متعلقة
-
مكافحة الأوبئة ومركز الأزمات يوقعان مذكرة تفاهم
-
عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير
-
الصناعة والتجارة تحظر الإعلان عن تخفيضات وهمية على الأسعار
-
السفارة اليابانية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها
-
قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
مستشفى الجامعة يحدد مواعيد دوام رمضان
-
أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السواقين والمركبات في رمضان .. تفاصيل
-
%61.24 نسبة النجاح العامة في امتحان "الشامل"