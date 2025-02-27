تخصيص 1098 راتب تقاعد وفاة طبيعية في 2024

12:00 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (1098) راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال العام الماضي 2024، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية كما في 31/12/2024 إلى (25898) راتباً تقاعدياً. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة أنه يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً، من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.



وأضافت أنه يتم تخصيص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.



وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي يتيح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين، حتى لو كانت وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، بشرط أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً، من ضمنها (12) اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.





