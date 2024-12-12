تخصيص 250 ألف دينار لإدراج "راجب" ضمن المنظمة السياحية العالمية

وقال رئيس المجلس عمر المومني، إن المجلس وضع ضمن أولوياته وخطته للعام القادم إدراج منطقة راجب ضمن منظمة السياحة العالمية، مشيرا إلى تخصيص مبلغ 200 ألف دينار لإعادة تأهيل مدخل البلدة وتركيب إنارة شوارع لطريق "كفرنجة - راجب"، الذي يمتد على مسافة 5 كيلومترات، حيث بلغت نسبة الإنجاز 100 بالمئة.
وبين أن المجلس خصص مبلغ 250 ألف دينار لإعادة تأهيل طريق "راجب - الصفصافة" وطريق "راجب - الأغوار"، إضافة إلى تركيب إنارة للطرق في باقي مداخل البلدة، مؤكدا أن انضمام راجب إلى المنظمة العالمية سيضع المنطقة على الخارطة السياحية العالمية، وبما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المنطقة.
وأشار إلى أن منطقة راجب تعد منطقة سياحية ذات مناظر طبيعية متميزة، وتستقطب سنويا عددا كبيرا من الزوار، مبينا أن المنطقة تنتج نحو 95 بالمئة من منتج "الأسكدنيا" في الأردن، إضافة إلى عدد من المنتجات الزراعية الأخرى.
وأكد المومني، أن المجلس يعمل على تجهيز البنية التحتية داخل البلدة والتجمعات المجاورة لها، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتجهيز حوالي 15 قناة ري، وصيانة الكنيسة داخلها.
بترا
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