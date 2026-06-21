تخصيص 3 مواقع لعرض مباراة الأردن والجزائر في جرش الأثرية لدعم النشامى

الوكيل الإخباري- قال محافظ جرش مالك خريسات، الأحد، إنه جرى تخصيص 3 مواقع في محافظة جرش لعرض مباراة المنتخب الوطني الأردني والمنتخب الجزائري، وهي المدرج الجنوبي، والساحة البيضاوية، والمدرج الشمالي داخل المدينة الأثرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسّان.

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وأضاف خريسات أنّ المحافظة جهزت المواقع الثلاثة بشاشات عرض لمتابعة المباراة، مبيناً أنه سيتم تخصيص حافلات لنقل المواطنين إلى موقع العرض في المدينة الأثرية.



وأوضح أن اختيار المدينة الأثرية كأحد مواقع عرض المباراة جاء أيضاً بهدف الترويج السياحي للموقع الأثري في جرش، وإتاحة الفرصة أمام الزوار والمواطنين للتعرف إلى المعالم التاريخية التي تزخر بها المحافظة، إلى جانب توفير أجواء مناسبة لمتابعة المباراة.



وأضاف خريسات أنه تم التنسيق مع مديرية شرطة جرش وقسم السير لتسهيل حركة المواطنين من الموقع الأثري وإليه، وضمان انسيابية الحركة المرورية.