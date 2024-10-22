تخفيضات على أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية اعتباراً من غد الأربعاء وحتى مساء الأحد الثالث من تشرين الثاني المقبل، بنسب تتراوح بين 8 - 49 بالمئة. اضافة اعلان





وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، إن التخفيضات ستكون متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ 99 والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعيا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع "فيسبوك" للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.



وبين القضاة أنه يمكن للمستهلكين في عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط (www.jcsccshop.gov.jo) أو من خلال تطبيق المؤسسة على "أندرويد" و (IOS) تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية)، مؤكدا أن هذه التخفيضات استمرار لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.



وأشار إلى أن المؤسسة تعتمد على معايير الجودة والفحوصات المخبرية في شراء وبيع السلع، لافتًا إلى أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والشروط الصحية قبل طرحها في الأسواق.



ودعا القضاة المواطنين إلى تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال الخط الساخن (4885843) أو عبر صفحة المؤسسة على "فيسبوك"، أو التواصل مع مدير السوق وخدمة الجمهور مباشرة، إضافة إلى صناديق الاقتراحات والشكاوى المتاحة في الأسواق، والموقع الإلكتروني (www.jcscc.gov.jo).



