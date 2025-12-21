تخفيض الضريبة الخاصة على السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية، الأحد، نظام معدّل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، لعدة سلع ومنتجات متعلقة بتسخين التبغ والسجائر الإلكترونية، ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وعدّل النظام البند الرابع من المادة (3) من النظام الأصلي من خلال إلغاء نص البند (2) من الفقرة (ه) منه والاستعاضة عنه بأن أصبحت الضريبة الخاصة على أجهزة تسخين منتجات التبع المعد التسخين (10000 فلس).



كما أصبحت الضريبة الخاصة للسجائر الإلكتروينة على كل واحد ملليتر من السجائر الإلكترونية مع سائل (1500) فلس، والضريبة على السجائر الإلكترونية بدون سائل (10000 فلس) لكل جهاز، والضريبة الخاصة على السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية (500 فلس) لكل واحد ملليتر.



تخفيض الضريبة الخاصة



ويظهر التعديل الجديد تخفيض الضريبة الخاصة على أجهزة تسخين منتجات التبغ المعد للتسخين من (20000 فلس) إلى (10000 فلس).



كما خفّض الضريبة على السجائر الإلكترونية مع سوائل من (5000 فلس لكل واحد ملليتر) إلى (1500 فلس لكل واحد ملليتر)، وتخفيض السجائر الإلكترونية بدون سوائل من (15000 فلس) إلى (10000 فلس).