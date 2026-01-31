تخفيض سعر البنزين والكاز وتثبيت السولار في شباط

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1–28 شباط المقبل)، مستعرضة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار بيع البنزين بنوعيه (90 و95)،واستقرار أسعار السولار.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين أوكتان (90) بمقدار(20) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين أوكتان (95) بمقدار(20) فلساً/لتر، وتثبيت سعر مادة السولار.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان (90) ليصبح (810) فلسات/لتر بدلاً من (830)فلساً/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان (95) ليصبح (1035) فلساً/لتر بدلاً من(1055) فلساً/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان (98) ليصبح (1185) فلساً/لتر بدلاً من(1205) فلساً/لتر، وتثبيت سعر بيع السولار عند (645) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير/أسطوانة.
