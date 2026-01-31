السبت 2026-01-31 07:31 م

تخفيض سعر البنزين والكاز وتثبيت السولار في شباط

تخفيض سعر البنزين والكاز وتثبيت السولار في شباط
تخفيض سعر البنزين والكاز وتثبيت السولار في شباط
 
السبت، 31-01-2026 04:28 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية، السبت، تخفيض سعر مادة الكاز بمقدار 4 قروش للتر، ليصبح 550 فلسًا/لتر بدلًا من 590 فلسًا/لتر، وذلك بناءً على توجيه حكومي وتخفيفًا على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك الذي يتزامن مع فصل الشتاء.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1–28 شباط المقبل)، مستعرضة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار بيع البنزين بنوعيه (90 و95)،واستقرار أسعار السولار.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين أوكتان (90) بمقدار(20) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين أوكتان (95) بمقدار(20) فلساً/لتر، وتثبيت سعر مادة السولار.

وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان (90) ليصبح (810) فلسات/لتر بدلاً من (830)فلساً/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان (95) ليصبح (1035) فلساً/لتر بدلاً من(1055) فلساً/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان (98) ليصبح (1185) فلساً/لتر بدلاً من(1205) فلساً/لتر، وتثبيت سعر بيع السولار عند (645) فلساً/لتر.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير/أسطوانة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية عاجل وزير الصحة: خطة شاملة لصيانة المرافق الصحية وتنظيم أدوار الانتظار

و

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد مركز شباب الرمثا

و

أخبار محلية بدء التحاق مكلفي خدمة العلم بمركز التدريب في شويعر

و

أسواق ومال أبرز أسباب انهيار الذهب عالميا.. وهذا مصير الذهب في المستقبل

ت

أخبار الشركات ارتفاع الارباح الصافية لمجموعة البنك العربي لتصل الى 1.13 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2025

ز

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح الجلسات الحوارية المتخصصة حول مشروع مدينة عمرة

ت

أخبار الشركات بنك الإسكان يكرّم موظفيه المتطوعين في برنامج "إمكان الإسكان" لعام 2025

ت

طب وصحة اكتشاف مهم قد يغير طريقة فهمنا لعلاقة السمنة بالأمراض العصبية



 






الأكثر مشاهدة