تخفيض مدد الإقامة لدارسي الدكتوراة في الخارج للتخصصات الإنسانية

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات معدِّلة لتعليمات معادلة الشِّهادات غير الأردنيَّة لسنة 2025.

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وتشترط التعليمات لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، إذا تم الحصول عليها بعد الشهادة الجامعية المتوسطة سواءً أكانت أردنية أم غير أردنية، ألا يقل المعدَّل التراكمي في الشهادة الجامعية المتوسطة عن الحد الأدنى لمعدل التجسير الوارد في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة من خلال التجسير الصادرة سنوياً، والالتزام بالتخصص المناظر وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس التعليم العالي في عام التحاقه بالدراسة.



كما تشترط لمعادلة شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في أي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً، فيما يتعلَّق بشهادة الدكتوراة في الطب البشري أو طب الأسنان، حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري أو طب الأسنان وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات، وكذلك حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الطب البشري أو طب الأسنان وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات، أو حصوله مسبقاً على شهادة (الارديناتورا) أو ما يعادلها بعد دراسة لا تقل عن سنتين دراسيتين ثم حصوله على شهادة (الاسبيرانتورا) بعد دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات، وكذلك الحصول على شهادة (الكانديدات) للدكتوراة بعد مناقشة الأطروحة .



وفيما يتعلَّق بشهادة الدكتوراة في التخصصات الأخرى، فيشترط الحصول على شهادة (الكانديدات) للدكتوراة بعد مناقشة الأطروحة أيضاً.