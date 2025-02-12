تدريب متخصص للكوادر الإكتوارية في الضمان الاجتماعي

12:29 م

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الوكيل الإخباري- تُجري المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبالتعاون مع خبراء البنك الدولي، تدريباً متخصصاً في الدراسات الاكتوارية لعدد من موظفيها بهدف تعزيز القدرات الاكتوارية في إدارات الدراسات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. اضافة اعلان





وتركز الدورة التدريبية، التي تستمر لمدة أسبوع، على استخدام النموذج الاكتواري الآلي الذي تم تطويره من قبل البنك الدولي ويتم استخدامه في التحليلات الاكتوارية في كثير من دول العالم.



وجاء على لسان مدير عام الضمان الاجتماعي، الدكتور محمد صالح الطراونة، أن استخدام النموذج الاكتواري للبنك الدولي سيكون رديفاً للنموذج الاكتواري الصادر عن منظمة العمل الدولية والمُستخدم حالياً في المؤسسة، مضيفاً أن شراكتنا الفنية في مجال الدراسات الاكتوارية مع البنك الدولي تعود لسنوات طويلة.



وأضاف الطراونة أنه "ومن اليوم فصاعداً، لا يمكن لأحد أن يُشكك بنتائج دراساتنا الاكتوارية، لأن النتائج سيتم التحقق منها باستخدام نموذجين، هما: نموذج البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، وليس نموذجاً واحداً."



وحول القيمة المضافة لمركز الدراسات الاكتوارية في الضمان الاجتماعي، قال الطراونة إن إجراء دراسة اكتوارية واحدة كان في السابق يكلف مؤسسة الضمان أكثر من نصف مليون دينار لأنها كانت تُجرى على يد خبراء أجانب بالكامل. أما اليوم، فقد أصبحت تكلفتها أقل من ربع هذا المبلغ لأن كوادرنا الاكتوارية ومبرمجي المؤسسة يقومون بالجزء الأكبر من العمل، مبيناً أنه منذ عام 2010 بدأنا بتأهيل كوادرنا الاكتوارية والإلكترونية، ولدينا مركز دراسات اكتوارية متقدم.



وفيما يتعلق بدور المركز الاكتواري في دعم مؤسسات أخرى خارج الضمان الاجتماعي، أكد الطراونة أن المركز أنجز العديد من الدراسات لمؤسسات أخرى، بما في ذلك بعض صناديق التقاعد لعدد من النقابات المهنية.













