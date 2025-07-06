تدريب 6 آلاف موظف حكومي على الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- أعلنت الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، عن إنهاء تدريب قرابة 6 آلاف موظف حكومي من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية على الذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان





وقالت الزعبي، خلال ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي عقدت يوم الأحد، إن الوزارة أطلقت في عام 2020 "السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي" التي وضعت رؤية وطنية لتسريع تبني هذه التقنيات في القطاعين العام والخاص. وقد انبثقت عنها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية للأعوام 2023–2027، والتي حددت أولويات التطبيق العملي في مختلف القطاعات.



وأوضحت الزعبي أن الوزارة أطلقت برنامجًا وطنيًا لبناء القدرات يستهدف تدريب 15 ألف موظف حكومي على مفاهيم الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، وقد تم تدريب أكثر من 6000 موظف حتى الآن.



وأكدت أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في المشهد الإعلامي المعاصر، لما يوفره من قدرات نوعية في إنتاج المحتوى وتحليله وتقديمه للجمهور، إضافة إلى دوره في تحسين جودة الرسائل الإعلامية، وتسريع وتسهيل عمليات الإنتاج، وفهم سلوك الجمهور بذكاء ودقة، وتمكين التواصل الفوري عبر أدوات ذكية مثل روبوتات المحادثة.



وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم فوائده، يضعنا أمام تحديات خطيرة، من أبرزها انتشار المحتوى المضلل، الأخبار الزائفة، والتزييف العميق الذي ينتج صورًا وأصواتًا ومقاطع فيديو شديدة الشبه بالواقع.



وقد نظّمت وزارة الاتصال الحكومي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ورشة عمل مخصصة لعدد من الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الحسابات الرقمية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، بهدف تعزيز الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، زيد النوايسة، خلال افتتاح الورشة، إن الوزارة تعمل باستمرار على توفير الدورات والورش لتطوير كفاءات الكوادر الإعلامية الحكومية، بما يتماشى مع البند 8 من محور "وسائل الإعلام" في وثيقة السياسة الإعلامية، والذي ينص على تنظيم دورات تدريبية في الإعلام الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي.



وأوضح النوايسة أن هذه الورشة جاءت استجابة لمطالب تقدم بها عدد من الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الأجندات الرقمية مطلع العام، مشددًا على أهمية أن يسعى كل فرد في موقعه الوظيفي إلى تطوير مهاراته والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.



وأضاف أن تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي يعزز من قدرات تحليل البيانات، ومعالجة النصوص، ورصد اتجاهات الأخبار، وفهم آراء الجمهور، وتحسين الرسائل الإعلامية، مما يسهم في الاستجابة السريعة للأحداث ورفع جودة المحتوى. كما تتيح الخوارزميات المتقدمة كشف المعلومات المغلوطة ودحض الأخبار الكاذبة بسرعة ودقة.