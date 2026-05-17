تدريب 85 شابا وشابة في العقبة على التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية

الوكيل الإخباري- وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومشروع تنمية الشباب، أحد المشاريع الممولة من السفارة الأميركية في عمّان، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين الشباب في العقبة وجنوب المملكة، من خلال تطوير المهارات الرقمية ودعم المبادرات الريادية.

اضافة اعلان



ووقّع الاتفاقية عن السلطة مفوض شؤون السياحة والشباب ثابت النابلسي، وعن مشروع تنمية الشباب المديرة التنفيذية للمشروع المهندسة ريما القيسي، بحضور ممثلين عن المؤسسات الشريكة والجهات المعنية بملفات الشباب والاقتصاد الرقمي.