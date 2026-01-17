تدريب 9000 موظف حكومي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025

وقالت الوزارة إن مشروع رفع الوعي وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي يشكل أحد المسارات الوطنية المهمة لتعزيز جاهزية القطاع العام، ورفع كفاءة الموظفين الحكوميين، وتمكينهم من مواكبة التحولات المتسارعة في التكنولوجيا، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار بيان نشرته الوزارة إلى أن استكمال المرحلة الثالثة من المشروع، والتي استهدفت تدريب 3000 موظف حكومي، أسهم في رفع إجمالي عدد المستفيدين إلى 9000 موظف حكومي حتى نهاية عام 2025، ضمن خطة وطنية تستهدف رفع وعي وبناء قدرات 15000 موظف حكومي بحلول نهاية عام 2027.
وأضافت أن المشروع يركز على تعزيز الفهم العملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة داخل المؤسسات الحكومية، بما يدعم مسارات التحديث الإداري والتحول الرقمي.
ونُفذت المرحلة الثالثة من المشروع بالتعاون مع شركة Specto، وهي شركة أردنية رائدة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات في التعلم وبناء القدرات وضمان الجودة، وتعمل في عشرة دول عربية، وذلك في إطار شراكة تهدف إلى ضمان جودة المحتوى التدريبي ونقل الخبرات المتخصصة، وبما يسهم في تحقيق أهداف المشروع ورفع مستوى مخرجاته.
وأكدت الوزارة أن استكمال هذه المرحلة يشكل محطة مهمة في مسار المشروع الوطني، ويعكس التزامها بمواصلة الاستثمار في العنصر البشري الحكومي باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح التحول الرقمي وبناء قطاع عام أكثر كفاءة وجاهزية للمستقبل.
