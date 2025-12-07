تدشين مركز العمليات اللوجستية الجديد للهيئة الخيرية الهاشمية

وجرى اللقاء بحضور ممثلي منظمات الأمم المتحدة في الأردن، ووفد من السفارة الأميركية في عمّان، إذ دشّن سموه والوفد الضيف مركز العمليات اللوجستية الجديد للهيئة، الذي يعزّز قدرات الاستجابة الإنسانية ورفع الجاهزية.
أكد سمو الأمير راشد التزام الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بمواصلة دوره الإنساني تجاه غزة عبر منظومة عمل فعّالة وشراكات دولية.
من جهته، أشاد الوفد الضيف بمستوى التطور اللوجستي وبالممر الإغاثي الأردني الذي بات محورًا رئيسيًا لإيصال المساعدات إلى القطاع.
