الثلاثاء 2026-02-24 09:01 ص

تدهور تريلا واصطدامها بأعمدة جسر الفردوس في مرج الحمام - فيديو

جانب من الحادث
الثلاثاء، 24-02-2026 08:49 ص

الوكيل الإخباري-   نوهت ادارة السير الى وقوع حادث تدهور لمركبة من الحجم الكبير (تريلا) ، واصطدامها بأعمدة جسر الفردوس ، الأمر الذي عطل حركة المركبات على المسرب الأيسر للقادمين من منطقة ناعور .

وبينت ان مجموعات ادارة السير متواجدة حالياً في الموقع لرفع أثر التعطل وفتح حركة المركبات على كافة المسارب .

 

ودعت السائقين المستخدمين للطريق اخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات رقباء السير .

 

واضافت انها  باشرت العمل على فتح الطريق وإزالة آثار الحادث لإعادة انسيابية الحركة المرورية.

 

 
 


