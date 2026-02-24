تدهور تريلا واصطدامها بأعمدة جسر الفردوس في مرج الحمام - فيديو

الوكيل الإخباري- نوهت ادارة السير الى وقوع حادث تدهور لمركبة من الحجم الكبير (تريلا) ، واصطدامها بأعمدة جسر الفردوس ، الأمر الذي عطل حركة المركبات على المسرب الأيسر للقادمين من منطقة ناعور .

وبينت ان مجموعات ادارة السير متواجدة حالياً في الموقع لرفع أثر التعطل وفتح حركة المركبات على كافة المسارب .

ودعت السائقين المستخدمين للطريق اخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات رقباء السير .

واضافت انها باشرت العمل على فتح الطريق وإزالة آثار الحادث لإعادة انسيابية الحركة المرورية.