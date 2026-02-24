تدهور تريلا واصطدامها بأعمدة جسر الفردوس في مرج الحمام - فيديو

وبينت ان مجموعات ادارة السير متواجدة حالياً في الموقع لرفع أثر التعطل وفتح حركة المركبات على كافة المسارب .
تدهور تريلا واصطدامها بأعمدة جسر الفردوس في مرج الحمام#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/2ay1HUdCWq— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 24, 2026
