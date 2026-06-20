السبت 2026-06-20 06:03 م

تدهور تنك مياه يغلق طريق الكرك - الأغوار

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من المصدر
 
السبت، 20-06-2026 05:21 م
الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر مديرية أشغال محافظة الكرك بعد ظهر اليوم السبت، مع حادث تدهور تنك مياه أدى الى إغلاق مؤقت على طريق الكرك الأغوار (الخرزة)، حيث تم التحرك مباشرة لموقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العوائق وإعادة حركة السير على الطريق. اضافة اعلان
 
 


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