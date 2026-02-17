تدهور مركبة شحن على الطريق الصحراوي وإعاقة مؤقتة دون إصابات

08:31 ص

الوكيل الإخباري- تتعامل كوادر الدوريات الخارجية صباح اليوم الثلاثاء مع حادث تدهور لمركبة شحن على الطريق الصحراوي، قبل محطة ضبعة باتجاه العاصمة عمان، ما تسبب بإعاقة مؤقتة لحركة السير على المسرب الأيمن من الطريق. اضافة اعلان





وأكدت الإدارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرةً إلى أن مجموعاتها متواجدة في الموقع للدلالة والإرشاد وتنظيم الحركة المرورية لحين إزالة العوائق بالكامل، داعيةً السائقين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات رجال الدوريات حفاظًا على سلامتهم.

