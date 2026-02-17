تدهور مركبة شحن على الطريق الصحراوي وإعاقة مؤقتة دون إصابات

وأكدت الإدارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرةً إلى أن مجموعاتها متواجدة في الموقع للدلالة والإرشاد وتنظيم الحركة المرورية لحين إزالة العوائق بالكامل، داعيةً السائقين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات رجال الدوريات حفاظًا على سلامتهم.
