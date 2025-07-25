تراجع أسطول مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 7% إلى نحو 11 ألف مركبة

الوكيل الإخباري- أظهرت مؤشرات الأداء لهيئة النقل البري، تراجعا في عدد مركبات النقل العام خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، فقد انخفض أسطول المركبات التابعة للهيئة بنسبة 3% ليصل عددها إلى 40,274 مركبة.

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وفيما يتعلق بأسطول مركبات التطبيقات الذكية، فقد شهد تراجعا بنسبة 7%، ليبلغ عدد المركبات 11,045 مركبة، تابعة لـ4 شركات مرخصة.



من جهة أخرى، سجل عدد مركبات "التكسي الأصفر" زيادة طفيفة بمقدار مركبة واحدة فقط، ليصل العدد إلى 5,321 مركبة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، موزعة على 130 مكتب تكسي.