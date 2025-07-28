الإثنين 2025-07-28 11:59 ص
 

تراجع التخليص على رؤوس القاطرات بنسبة 52% خلال النصف الأول من 2025

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 28-07-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   تراجع عدد البيانات الجمركية للتخليص على رؤوس القاطرات (الشاحنات) في المنطقة الحرة بالزرقاء خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 52%، حيث بلغ عدد البيانات 464 بيانًا، مقارنة بمعدل 959 بيانًا خلال النصف الأول من عام 2024.

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وأوضحت هيئة مستثمري المناطق الحرة،أن عدد رؤوس القاطرات التي تم التخليص عليها خلال عام 2024 كاملاً بلغ 1920 قاطرة، بزيادة نسبتها 11% عن عام 2023، الذي شهد التخليص على 1738 قاطرة، مما يؤكد أن العام الماضي شكّل ذروة في نشاط التخليص الجمركي ضمن هذا القطاع.


وأشارت إلى أن حجم التخليص خلال عام 2023 سجّل قفزة كبيرة مقارنة بعام 2022، حيث لم يتجاوز عدد القاطرات المخلّصة حينها 143 قاطرة، في حين بلغ عددها في عام 2021 نحو 408 قاطرات، ما يعكس النمو المطّرد الذي شهده القطاع في السنوات الماضية.

 
 
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