تراجع التخليص على رؤوس القاطرات بنسبة 52% خلال النصف الأول من 2025

الوكيل الإخباري- تراجع عدد البيانات الجمركية للتخليص على رؤوس القاطرات (الشاحنات) في المنطقة الحرة بالزرقاء خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 52%، حيث بلغ عدد البيانات 464 بيانًا، مقارنة بمعدل 959 بيانًا خلال النصف الأول من عام 2024.

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وأوضحت هيئة مستثمري المناطق الحرة،أن عدد رؤوس القاطرات التي تم التخليص عليها خلال عام 2024 كاملاً بلغ 1920 قاطرة، بزيادة نسبتها 11% عن عام 2023، الذي شهد التخليص على 1738 قاطرة، مما يؤكد أن العام الماضي شكّل ذروة في نشاط التخليص الجمركي ضمن هذا القطاع.