تراجع زوار حمامات ماعين 28% خلال شهرين

وأظهرت بيانات الوزارة الأولية، أن عدد زوار الفترة ذاتها من العام الماضي بلغ 7,982 زائرا، منهم 6,087 أردنيا و1,895 أجنبيا.
وبحسب الصفحة الرسمية لبرنامج "أردننا جنة" الخاص بالسياحة الداخلية، فإن حمامات ماعين تُعد من أهم مواقع الاستشفاء الطبيعي في الأردن، وتتميّز بتضاريس جبلية تتخللها عشرات الينابيع الحارة التي تنساب على شكل شلالات طبيعية.
وتضم المنطقة 64 نبعا حراريا، بدرجات حرارة تتراوح بين 32 و65 درجة مئوية، مما يجعلها بيئة مثالية للاسترخاء والعلاج الطبيعي.
ويشكّل منتجع حمامات ماعين محطة مهمة على خريطة السياحة العلاجية، التي تزدهر خاصة في فصل الشتاء، بسبب مناخ المنطقة الدافئ القريب من الأغوار، واحتوائها على مجموعة من الينابيع الساخنة.
