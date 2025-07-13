تراجع غير مسبوق في فاقد المياه خلال 3 سنوات فقط

وتشكل ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية التي يستضيفها الديوان الملكي، مراجعة مسؤولة ومستقلة؛ لضمان التغذية الراجعة وتجويد مبادراتها وتوصياتها لمواكبة المستجدات التكنولوجية والتطورات الفنية.
مدير مشروع خفض الفاقد المائي، رائد زريقات، قال إن مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في العقبة ونقلها إلى عمّان والمحافظات، والذي من المتوقع تشغيله في العام 2030، "سيخفف من الضغط على مصادر المياه، وسيقدم 60% من احتياجات المياه في الأردن، وقد يزيد التزويد المائي في المحافظات على مدار الأسبوع".
وأضاف أن الناقل الوطني هو الحل الأمثل والوحيد في الأردن لمعالجة تحدي نقص المياه، مرجحًا أن تكون مياه الناقل الوطني أغلى من المياه التقليدية المستخدمة في الأردن.
وأوضح زريقات أن 45% من المياه المنتجة غير مفوترة، وقد تُهدر ولا تُستغل بطريقة صحيحة، مما يشكل عبئًا ماليًا على وزارة المياه من أجل تحسين البنية التحتية.
وخلال 3 سنوات من إطلاق خطة التحديث الاقتصادي، انخفض فاقد المياه من 51.7% إلى 46.5%، وهو إنجاز غير مسبوق، وفق زريقات.
وشدد على أهمية تخفيض الفاقد المائي، موضحًا أن معالجة الفاقد المائي وتخفيضه في الأعوام الأولى يكون سهلًا من خلال معالجة اختلالات سهلة المعالجة، لكن في الأعوام المقبلة تزداد صعوبتها وتحتاج إلى استثمارات كبيرة، وهذا جهد متراكم تلتزم به الحكومة والمواطنون من خلال تخفيف هدر المياه.
ويشارك في الورشات القطاعية، التي تستمر حتى 29 تموز الحالي، خبراء مختصون وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميون وإعلاميون ممن صاغوا الرؤية، تعزيزًا لاستمراريتها على منهجها.
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