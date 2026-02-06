تراجع مبيعات الأراضي 23% والشقق 16% في سوق العقار الشهر الماضي

12:47 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال شهر كانون الثاني الماضي 513.4 مليون دينار، مسجّلا انخفاضا بنسبة 6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة، التي أظهرت تراجع مبيعات الأراضي 23% والشقق 16% للشهر ذاته. اضافة اعلان





وأظهرت البيانات ارتفاع إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال كانون الثاني 2026 بنسبة 1% على أساس سنوي، لتصل إلى قرابة 25.9 مليون دينار.



وخلال شهر كانون الثاني الماضي، بلغ إجمالي عدد معاملات بيع العقار من شقق وأراضي 9,562 معاملة، بانخفاض نسبته 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي سجلت 12,116 معاملة.



وأشارت الأرقام إلى انخفاض معاملات بيع الشقق في المملكة بنسبة 16% خلال كانون الثاني الماضي، لتسجل 2,393 شقة مقارنة بـ2,861 شقة في كانون الثاني 2025، فيما تراجعت معاملات بيع الأراضي بنسبة 23% لتبلغ 7,169 معاملة، مقابل 9,255 معاملة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.



وفيما يتعلق بعدد الشقق المباعة حسب المساحة خلال كانون الثاني الماضي، انخفض عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 5%، مسجلا 765 شقة مقارنة بـ805 شقق في كانون الثاني 2025.



كما تراجعت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا بنسبة 15%، لتبلغ 653 شقة، مقابل 772 شقة في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 15%، لتسجل 1,097 شقة مقارنة بـ1,284 شقة خلال كانون الثاني 2025.

